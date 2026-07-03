Перебои с бензином в России привели к сокращению внутреннего туризма

Перебои с поставками бензина повлияли на начало туристического сезона. Организованный турпоток снизился почти на 5%, гостиницы фиксируют падение бронирований, а туроператоры – сокращение продаж пакетных предложений.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), по итогам июня 2026 года количество поездок по РФ в сегменте организованного туризма снизилось к аналогичному месяцу 2025-го на 4,8%, пишут «Известия». Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала снижение доли продаж пакетных туров по РФ в июле на 8,8 п.п. – до 9,6%.

Замедление туристического спроса особенно заметно на южных направлениях, где сохраняются логистические сложности, говорят эксперты. Наблюдается падение спроса в традиционно популярных туристических регионах – в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области.

Перебои с поставками бензина и дизельного топлива уже отражаются на потребительском поведении: путешественники чаще отказываются от дальних маршрутов в пользу коротких поездок и локального туризма. По словам собеседников издания, люди боятся ехать даже в Подмосковье, чтобы не остаться там на трассе.

Аналитики АТОР снижение продаж в июле называют «самым сильным спадом». Это, по их мнению, обусловлено переходом населения к сберегательной модели потребления и непростой ситуацией в Крыму. Также на отрицательную динамику рынка оказала влияние нестабильная ситуация с воздушным транспортом. Отмены и переносы рейсов существенно осложнили планирование поездки.

Если транспортные ограничения сохранятся до конца лета, внутренний туризм впервые за несколько лет рискует завершить высокий сезон спадом, предполагают эксперты. По итогам первого полугодия ситуация пока выглядит лучше благодаря успешному началу года, однако слабый высокий сезон может существенно ухудшить результаты 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube