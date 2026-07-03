Визовые центры Кипра возобновят работу в России

Визовые центры Кипра BLS International в городах России возобновят прием документов с 6 июля. Об этом сообщает посольство республики в РФ.

«Посольство Кипра в Москве и Генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре информируют о налаживании сотрудничества с компанией BLS International для подачи заявлений на визы с 6 июля», – говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Предполагается, что сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Сумма визового сбора для заявителей старше 12 лет – 90 евро, а для детей 6-12 лет – 45 евро.

Визовые центры Кипра работают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на⁠–⁠Дону и Самаре.

Москва, Анастасия Смирнова

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