Безопасный поход в лес: рекомендации доцента Пироговского Университета

К любому походу в лес стоит тщательно подготовиться, даже если речь идет об однодневной прогулке. В Пироговском Университете Минздрава России перечислили несколько моментов, на которые стоит обратить особое внимание.

Даже несколько часов в природной среде могут превратиться в испытание, если человек одет неправильно. Прежде всего одежда должна защищать от трех основных угроз: насекомых, травм и переохлаждения. «Оптимальным считается следующий комплект из брюк, рубашки или куртки с длинным рукавом и капюшоном или шапки, высокой закрытой обуви с нескользящей подошвой», – указывает доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского Университета Марина Костюченко.

С точки зрения безопасности особенно важен цвет одежды. Многие выбирают камуфляж или темные оттенки, однако в случае поисково-спасательной операции такая одежда значительно затрудняет обнаружение человека. Лучше использовать яркие цвета – красный, оранжевый, желтый одежду со светоотражающими элементами.

Не менее важно иметь с собой полностью заряженный телефон, при походах в местность с ограничением работы сотовой связи у группы должен быть спутниковый телефон; внешний аккумулятор, в идеале с возможностью механической подзарядки или за счет солнечной энергии; запас питьевой воды; свисток; компас; небольшой фонарь.

В индивидуальную аптечку первой помощи нужно положить средства на случай непредвиденных травм, такие как перчатки медицинские, бинты, стерильные салфетки, жгут кровоостанавливающий, спасательное покрывало и личные лекарственные препараты, подобранные в зависимости от длительности прогулки или похода.

«Планируя даже простую прогулку, изучите внимательно карту местности, ближайшие населенные пункты, водные объекты. Перед выходом необходимо сообщить родственникам или знакомым о маршруте, предполагаемых местах стоянок, ориентировочном времени выхода на связь и возвращения. О маршруте также необходимо информировать территориальные органы МЧС России», – подчеркивает специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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