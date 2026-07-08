В РСТ сообщили о сокращении длительности турпоездок этим летом

В текущем летнем сезоне наблюдается тенденция сокращения продолжительности туристических поездок. Об этом сообщила член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах.

«Если говорить о средней продолжительности отдыха и путешествий, то мы наблюдаем снижение в пляжном отдыхе на 0,7 суток, в сити-турах на 0,8 суток», – отметила Булах на пресс-конференции «Экватор туристического сезона – 2026».

Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте санаторного отдыха, где продолжительность поездок уменьшилась почти на трое суток.

Как сообщалось ранее, выезды выходного дня заменяют длительные поездки и становятся новой нормой. По словам специалистов, это не только выезд на дачу, но и туризм с культурной программой, как во время больших отпусков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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