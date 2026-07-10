АТОР: россияне за рубежом предпочитают чаще всего отдыхать в Турции, Египте и ОАЭ

Нынешним летом россияне чаще всего выбирают зарубежный отдых в Турции, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах из всех направлений выездного туризма. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РИА «Новости».

«Лидером рынка выездного туризма по-прежнему остается Турция. Также сохраняется высокий спрос на Египет и высокий спрос сохраняется на Арабские Эмираты, Китай, Вьетнам и Таиланд», – уточнил Мурадян.

По его словам, сильнее всего спрос вырос на турпоездки в ОАЭ, а также во Вьетнам – на курорты Нячанг, Камрань и Дананг. «Этот год однозначно поставит новый рекорд по российскому турпотоку в эту страну», – считает вице-президент АТОР.

Согласно данным ассоциации, стоимость отдыха в Турции и Египте начинается от 110-120 тысяч рублей на двоих за 7-9 дней, на Хайнане в Китае – от 140-150 тысяч, в Таиланде и Вьетнаме в среднем 150-160 тысяч рублей, а на Мальдивах – от 250-300 тысяч.

«Здесь многое зависит от дальности направления», – пояснил Мурадян.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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