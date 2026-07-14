В МИД РФ назвали фейком вбросы о «выездных визах» для россиян

Информация о каких-либо ограничениях на выезд за границу для граждан России не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о «выездных визах». Со слов «анонимных источников», якобы планируется ввести ограничения на выезд российских граждан за границу, а в недружественные страны можно будет ездить только группами не менее 10 человек», – сообщили в дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что «это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники». Она была оперативно, в день вброса, опровергнута официальным представителем МИД России.

«Данный фейк имеет давнюю потрепанную историю, недобросовестные участники информационного пространства с минимальными изменениями вбрасывают его раз в несколько лет. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах», – добавили в министерстве.

Право свободно выезжать за пределы территории нашей страны гарантировано частью 2 ст. 27 Конституции России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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