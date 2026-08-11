В горах Абхазии погиб 15-летний российский турист

Пятнадцатилетний подросток из России погиб в горах Гулрыпшского района Абхазии, сообщили местные спасатели.

Сообщение о происшествии поступило дежурному МЧС Абхазии накануне вечером. По данным ведомства, подросток получил травмы, несовместимые с жизнью во время альпинистского восхождения в составе группы российских туристов.

После трагедии в МЧС республики призвали жителей и гостей республики, планирующих походы и восхождения в горной местности, соблюдать правила безопасности. В ведомстве отметили, что действующее законодательство Абхазии не предусматривает обязательной регистрации туристических маршрутов. Вместе с тем МЧС республики настоятельно просит туристов перед выходом в горы сообщить подробный маршрут, координаты и предполагаемые сроки возвращения.

Сухум, Наталья петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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