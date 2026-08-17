Еще четыре страны ЕС перестанут признавать пятилетние загранпаспорта РФ

Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября 2026 года не будут признавать российские небиометрические пятилетние загранпаспорта. Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

Для Бельгии, Люксембурга и Нидерландов переходные исключения не предусмотрены. В Швеции будет переходный период: до 31 декабря 2026 года паспорта старого образца продолжат признавать, если шенгенская виза или ВНЖ страны ЕС были выданы до 1 октября 2026 года, уточняет Ассоциация туроператоров России.

После вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах Европы, отметили в АТОР.

Правило важно учитывать и при поездках внутри Шенгена. Несмотря на отсутствие постоянного пограничного контроля между странами, документы могут проверять перевозчики и власти страны назначения.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль обратил внимание на то, что туристам при поездках внутри Шенгена следует учитывать, что, несмотря на отсутствие постоянного пограничного контроля между странами, паспорт могут проверить перевозчик, полиция или власти страны назначения.

«Наличие действующей шенгенской визы само по себе не гарантирует возможность въезда в страну, которая не признает документ, в котором эта виза находится. Владельцам пятилетних загранпаспортов разумно заранее оформить биометрический документ, особенно если они регулярно путешествуют по Европе или планируют сложные маршруты», – отметил эксперт.

В РСТ рекомендуют перед поездкой проверять актуальные требования страны назначения и транзита и убедиться, что загранпаспорт подходит для въезда.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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