Летний турпоток в России сократился на 6%

Количество туристов, путешествующих по России, по итогам летнего сезона упало на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на Восточном экономическом форуме.

По его словам, активность и покупательная способность туристов снижаются. Уманский назвал высокой вероятность снижения активности туристов по итогам текущего года.

«По году мы рассчитываем выйти с меньшим отрицательным показателем. Есть надежда, что, может быть, даже удастся выйти на показатели прошлого года совокупно, но по тому, что мы сейчас видим, по той динамике, которая есть на осень, она, к сожалению пока не оправдывает эти ожидания, поэтому, скорее всего, и по году будет минус», – цитирует эксперта «Интерфакс».

Вместе с тем, он отметил, что итоговые показатели по году могут быть улучшены за счет того, что все больше гостиниц и других объектов размещения легализуется и вовлекается в статучет.

Уманский при этом заявил, что Приморский край, в отличие от многих российских направлений, показывает хорошие результаты. В этом году турпоток там вырос на 13% по сравнению с прошлогодними показателями.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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