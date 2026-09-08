В нацпарке Забайкалья из-за медведей закрыли два туристических маршрута

В Забайкальском национальном парке временно закрыли два маршрута из-за опасности выхода медведей. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

«Обращаем внимание: маршруты «Тропа испытаний» и «В бухту Змеиная» временно закрыты для посещения в связи с участившимися выходами бурого медведя», – говорится в сообщении.

Несколько дней назад на полуострове Святой Нос пропал турист. Путешественник направился в одиночку по маршруту «Тропа испытаний» и перестал выходить на связь. Поисковая операция продолжается, привлечены вертолет Ми-8 и катера.

В этом году во многих российских регионах, особенно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке специалисты отмечают рост активности медведей. Хищники выходят на окраины населенных пунктов, роются в помойках, а иногда даже нападают на людей.

Чита, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube