Ректором ТюмГУ снова стал Валерий Фальков

Валерий Фальков назначен ректором ТюмГУ на второй срок. Соответствующий приказ был подписан Минобром РФ еще 10 апреля. В 2013 году Фальков был избран на эту должность трудовым коллективом университета. В этот раз процедура назначения ректора была иной. В связи с вхождением в президентский Проект 5-100 госуниверситет стал автономным учреждением, что повлекло за собой изменение системы управления вузом.

«В университете был сформирован наблюдательный совет, возглавил который губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Через набсовет теперь проходят все ключевые вопросы функционирования и развития университета, в том числе совету делегировано право отбора кандидата на пост ректора университета», – пояснили в пресс-службе ТюмГУ.

В декабре 2017 года наблюдательный совет вуза внес на рассмотрение Минобра РФ кандидатуру Валерия Фалькова. После того, как Фальков прошел несколько аттестационных комиссий, его кандидатура была согласована и утверждена. Тюменский госуниверситет Валерий Фальков будет возглавлять до 16 апреля 2023 года.

Тюмень, служба информации

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