Тобольская спортшкола изменила режим работы из-за лесного извращенца

В Тобольске появился необычный эксгибиционист. Абсолютно голый мужчина в солнцезащитных очках преследовал девушку в лесном массиве, прилегающем к территории стадиона Тобол. Обычно люди с подобным расстройством психики прикрывают обнаженное тело плащом, но тобольский извращенец решил обойтись без одежды.

«Бегала по лесу стадиона Тобол, оглянулась и увидела, что за мной бежит голый мужчина. Я убежала на безопасное расстояние и сфотографировала его. Он стоял и занимался ананизмом. Скрывает глаза очками и закрывает рот рукой. На вид лет 25-35, русый, среднего телосложения. Вызвала наряд, но его уже не нашли. Будьте осторожны!!!»,– написала девушка в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.

Об инциденте, который произошел 14 мая около 18 часов вечера, сразу же узнали родители воспитанников МАУ ДО ДЮСШ №2, расположенной на территории стадиона.

«Родители были обеспокоены, мы написали в полицию, чтобы подобных вещей вблизи детского учреждения больше не происходило, – рассказала «Новому Дню» директор ДЮСШ №2 Светлана Зайцева. – Обычно наши ребята занимаются в лесу, там есть дорожки, по которым они бегали. Но теперь, в целях безопасности мы обязали тренеров не выходить с территории стадиона, пока органы не изловят эксгибициониста».

В последние два дня жалоб от посетителей лесного массива не поступало, – говорят работники стадиона. Голого мужчину никто не видел. По данным «Нового Дня», лес активно прочесывали сотрудники полиции в штатском.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 16.05.18

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