Банда из Екатеринбурга воровала обувь у тюменцев

В Тюмени полицейские задержали группу мужчин, совершивших серию краж в обувных магазинах города. За последние дни они побывали как минимум в двух торговых центрах областного центра.

«Обувь была украдена из магазинов одной и той же торговой сети, не думаю, что это совпадение. Название сообщить не могу, уточню лишь, что речь идет о товаре эконом-класса», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь УМВД по Тюмени Мария Новопашина.

В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали четырех безработных и ранее судимых уроженцев бывших стран СНГ. Все они зарегистрированы в Екатеринбурге. Как выяснилось, в одном из магазинов мужчины воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитили несколько пар обуви на сумму около 6 тыс. рублей. Внятно объяснить, зачем им понадобилась недорогая обувь, они не смогли.

В ходе обыска, в присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили и изъяли похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Тюмень, служба информации

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