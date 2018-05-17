В Тюмени рабочих завалило в траншее землей. Один в тяжелом состоянии

Гострудинспекция Тюменской области завершила проверку по факту несчастного случая с рабочими ЗАО «Водоканал-2». Вечером 27 апреля во время проведения сварочных работ на водопроводе обвалился край траншеи, в результате двоих мужчин засыпало грунтом. Состояние одного из них – крайне тяжелое.

«В ходе расследования установлено, что среди причин трагедии – неудовлетворительная организация производства работ, не определение должностными лицами ЗАО «Водоканал-2» безопасной крутизны откосов траншеи, а также допуск работников к выполнению работ без проверки знаний охраны труда», – сообщают в Гострудинспекции.

Групповой несчастный случай был квалифицирован как связанный с производством, работодателем оформлены акты о несчастном случае по форме Н-1 на каждого пострадавшего.

По выявленным нарушениям рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Директором предприятия является Леонид Котоменков. ЗАО «Водоканал-2» – одна из крупнейших компаний Тюмени по строительству наружных инженерных коммуникаций. Среди ее основных заказчиков: ГКУ ТО «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства», Департамент ЖКХ администрации Тюмени, ОАО «Мостострой-11», ООО «Партнер-Инвест», ООО «Тюмень Водоканал», ТУМП ВКХ «Водоканал», ОАО «Тюменская ДСК», ООО «Тюменьстроймонтаж», ЗАО «Тюменькоммунстрой» и др.

Тюмень. Другие новости 17.05.18

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