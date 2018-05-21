В Тюмени на автобусной остановке нашли труп мужчины

В Тюмени на автобусной остановке Мостостроителей сегодня утром найдено тело мужчины. Некоторые пользователи соцсетей тут же предположили, что это убийство. Участники сообщества «Типичная Тюмень» сообщили, что еще один труп был найден на остановке на Червишевском тракте, 15, и еще один – накануне в Антипино.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области «Новому Дню» пояснили, что речи о криминале не идет. «Тело без признаков насильственной смерти. Скончался пожилой мужчина, сейчас идет проверка», – сказали в следственном комитете. Очевидцы добавляют, что пенсионеру стало плохо. Прохожие вызвали скорую помощь, но пожилой человек скончался до ее приезда.

Фото группа «Типичная Тюмень» ВКонтакте

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.05.18

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