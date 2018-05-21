В Тюмени жертвами урагана стали несколько десятков человек

В Тюмени 39 человек обратились за помощью к медикам после вчерашнего урагана. Семь из них были госпитализированы. Как сообщили «Новому Дню» в управлении МЧС по Тюменской области, накануне стихия разрушила ряд значимых объектов в городе. Так, было зафиксировано обрушение лесов на строящемся здании по ул. Клары Цеткин, на территории колледжа водного транспорта ветер опрокинул трибуну, на которой находились дети.

Кроме этого, снесло часть крыши административного здания на ул. Орловской, повреждена кровля тюменского медицинского колледжа и Драмтеатра, разрушена кирпичная кладка балконов жилых домов на ул. Депутатской и ул. Мелиораторов, повреждена кровля на вентиляционной камере Западно-сибирского медицинского центра ФМБА (больница водников). Ураган нанес ущерб тюменцам и в других населенных пунктах региона. В селе Каскара кирпичная кладка обрушилась на автомобиль, а селе Ембаево с крыши ДК «Юность» сорвало 30 листов железа.

Напомним, 20 мая в Тюменской области был очень сильный ветер 21-26 м/с, дождь, гроза, град.

Фото – сообщество «Типичная Тюмень» ВКонтакте, Елизавета Коробейник, Максим Мертвый

Тюмень, служба информации

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