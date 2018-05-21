В Тюменской области совершено нападение на фельдшера «скорой»

Житель села Новопетрово (Аромашевский район) напал на фельдшера скорой помощи. Медик прибыла по вызову к больной женщине и пыталась оказать ей неотложную помощь. Сыну пациентки показалось, что процесс идет недостаточно оперативно, он пригрозил фельдшеру убийством и тут же ударил медработника кулаком по голове.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) возбуждено уголовное дело. Следователями проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

Тюмень, служба информации

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