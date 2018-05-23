В Тюмени футбольные ворота упали на ребенка

Следователи проведут проверку информации о падении футбольных ворот на ребенка в одном из дворов Тюмени. Об инциденте накануне сообщили в соцсетях очевидцы. «На улице Камчатской (Лесобаза) на шестиклассника упали железные ворота. Ребенка увезли на скорой. Ворота не были закреплены... Это не первый случай», – написала в сообществе «Инцидент Тюмень» Ирина Матина.

«В ходе доследственной проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие травмированию несовершеннолетнего», – пообещали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Он получил ушиб, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.05.18

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