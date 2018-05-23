Жительнице Ишима удалили зуб из носа

В Ишиме врачи провели редкую операцию – пациенту удалили зуб, который вырос в носу. Девушка обратилась к медикам с жалобой на заложенность носа, в ходе рентгена и была выявлена аномалия, встречающаяся у одного процента населения.

«Бывают такие случаи, когда закладка разворачивается и вырастает в другом направлении, но в редких случаях может прорастать в полость носа, в пазуху. Так называемая эктопия зуба», – рассказал телеканалу «Тюменское время» врач-отоларинголог Александр Гартунг.

Удаленный у девушки зуб оказался центральным резцом. Стоит отметить, что в Ишиме это третий подобный случай за последние 20 лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.05.18

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