Делегации тюменских чиновников едут на встречу с Путиным

Делегации чиновников представят регионы «тюменской матрёшки» на форуме ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум). На мероприятии, напомним, также будет присутствовать президент Владимир Путин.

Ямальскую делегацию возглавил первый замгубернатора Алексей Ситников. Кроме него в Петербурге будет работать заместитель главы региона по экономике и инвестициям Дмитрий Артюхов. Уже в среду, 23 мая, ямальцы встретятся с руководством компании «Газпром нефть». На четверг, 24 мая, запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с «СИБУР Холдинг» и второе – с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив. Отметим, фамилии обоих замгубернаторов сейчас на слуху, поскольку в регионе обсуждают возможных сменщиков Дмитрия Кобылкина.

Югорский губернатор Наталья Комарова также будет участвовать в форуме. У неё запланированы выступления об инвестициях. Кроме того, глава автономии подпишет соглашения о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, Санкт-Петербургским государственным университетом. В делегацию ХМАО также войдёт директор департамента проектного управления, заместитель губернатора Юрий Южаков.

От Тюменской области на ПМЭФ поедут сразу несколько человек, среди них заместители губернатора Вадим Шумков и Вячеслав Вахрин. Также северную столицу посетят глава фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев и директор АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» Ольга Романец. «В Санкт-Петербурге уже находятся уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло и вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров», – уточнила пресс-секретарь губернатора Ольга Фролова.

Санкт-Петербург, служба информации

Санкт-Петербург. Другие новости 23.05.18

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