Тюменские депутаты назначили нового омбудсмена

Депутаты тюменской облдумы определились с уполномоченным по правам человека. В ходе тайного голосования наибольшее количество голосов получил действующий омбудсмен Сергей Миневцев. Его кандидатура была внесена теперь уже бывшим губернатором Владимиром Якушевым и согласована уполномоченный по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Кроме Миневцева на должность претендовали общественник Юрий Рябцев и Павел Кусков, кандидатуру которого внес депутат Владимир Пискайкин. «За Павла Кускова шесть голосов «за», за Сергея Миневцева – 40 голосов «за», за Юрия Рябцева – ноль», – подвел итоги депутат Николай Токарчук.

Напомним, Миневцев является омбудсменом с 2013 года. С 1987 года по 2000 год он работал в Тюменской городской клинической больнице № 2 врачом-анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по социально-экономическим вопросам. С 2000 по 2004 гг. был директором, первым заместителем исполнительного директора Нефтеюганского филиала Ханты-Мансийского ОФОМС. С 2004 по 2005 гг. являлся замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области. В апреле 2005 года был назначен главным врачом ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница».

Тюмень, служба информации

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