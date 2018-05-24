Тюменский пенсионер поднял на ноги все спецслужбы

Тюменский пенсионер «заминировал» жилой дом в областном центре. Утром 13 марта 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 63-летний мужчина позвонил на номер службы «112» и сообщил о готовящемся взрыве в одном из домов по ул. Муравленко.

Прибывшие на место оперативники взрывного устройства не обнаружила. Вскоре был установлен злоумышленник. «Как оказалось, таким способом мужчина хотел привлечь внимание сотрудников полиции к своим бытовым проблемам», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся. Его обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Тюмень, служба информации

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