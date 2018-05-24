Ямал и Югра обогатили тюменских аграриев

Тюменские аграрии продали в ХМАО и ЯНАО товаров на 58 млн рублей на ярмарках. Об этом стало известно в рамках очередного заседания думы области 24 мая 2018 года, сообщает «Новый день».

При этом участникам ярмарок – продавцам продуктов – власти области выплачивают субсидии. Как сообщил замгубернатора Владимир Чейметов, компенсируется 13 рублей за кг привезённой продукции. «На это из бюджета израсходовали более пяти млн рублей», – заявил член правительства региона.

Потребительские ярмарки были особо презентованы бывшим губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым в период его избирательной кампании в 2014 году. В то время актуальной темой была продовольственная безопасность, поскольку были объявлены санкции на иностранные продукты. Владимир Якушев обещал автономным округам закрыть потребность в мясе и молоке. Продовольственные ярмарки проводятся в автономиях «тюменской матрёшки» с начала двухтысячных годов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.05.18

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