Тюменские депутаты утвердили исполнение бюджета

Депутаты тюменской облдумы утвердили проект закона об исполнении бюджета области за 2017 год. Краткие параметры документа обозначил председатель комитета по бюджету Дмитрий Горицкий.

По его словам, доходы в 2017 году превысили 140,5 млрд рублей и составили 106% к плановым назначениям. В структуре наибольший удельный вес – 66 % – принадлежит налогу на прибыль организаций, объем поступлений по нему – 88 млрд рублей или 107 % к годовым назначениям. НДФЛ – 20 млрд 423 млн рублей или более 15%. Уровень исполнения плановых показателей – 105 %.

Расходы бюджета в 2017 году составили более 141 млрд 997 млн рублей или 94% к годовому плану. 74% от общего объема пошли на программные мероприятия. В прошлом году в области осуществлялась реализация 29 госпрограмм, на это было направлено 105 млрд рублей. Большая часть бюджетных средств (более 68,8 млрд. руб. или 48%) традиционно пошла на социальную сферу.

Источником погашения дефицита областного бюджета послужило снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.05.18

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