Инвестклимат Тюменской области признан лучшим в России

Тюменская область заняла первую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских субъектах в 2018 году, обогнав Республику Татарстан и Москву. Результаты были презентованы сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Обновленную двадцатку регионов представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Она сообщила, что Тюменская область поднялась на пять позиций и заняла первую строчку, Москва переместилась с третьего на второе место, а Татарстан впервые с 2015 года уступил место лидера, замкнув тройку призеров.

В «двадцатку» лучших регионов также попала Югра. Она заняла 14 место (в 2017 году – 30 место). Ямал стал аутсайдером среди субъектов тюменской «матрешки» и не вошел в ТОП-20.

Рейтинг рассчитывался по 44 показателям – они сводятся в индекс (максимум 400 баллов). Основными направлениями оценки были: регуляторная среда (процедуры по подключению к сетям, получению разрешений на строительство, регистрации права собственности), институты для бизнеса (сервисы и возможности, которые созданы для предпринимателей), инфраструктура и ресурсы (дороги, коммуникации, инкубаторы и технопарки, кадры) и поддержка малого предпринимательства (субсидии и прочие меры поддержки, площадки, образовательные программы).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.05.18

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