В Тюменской области выдают водительские права шизофреникам

Жители Тюменской области, страдающие психическими заболеваниями, получают водительские права. В ходе прокурорской проверки только в Голышмановском районе были выявлены три таких случая.

Так, в райцентре Голышманово 45-летний мужчина с 2003 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «шизофрения» и имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «А,В1, С, С1, М» со сроком действия до 2027 года.

Между тем по закону лицам, страдающим психическими расстройствами, запрещено управлять транспортными средствами любых категорий. В итоге прокуратура района обратилась в суд с требованием лишить их водительских прав.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.05.18

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