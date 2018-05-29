Глава Салехарда Иван Кононенко выпал из ТОП-5 лучших мэров России. Моор и Ряшин держатся

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили очередное исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России за апрель-май 2018 года.

Глава Тюмени Александр Моор по-прежнему, как и в первом квартале, занимает в рейтинге первую строчку. На одну позицию поднялся мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Теперь он занимает пятое место. А вот глава Салехарда Иван Кононенко продемонстрировал резкое падение – с пятой до девятой строчки.

Эксперты считают, что наиболее резонансно негативным для Ивана Кононенко событием городской жизни стало нападение стаи собак на восьмилетнего мальчика, к счастью, оставшегося в живых. Открытие уголовного дела по данному случаю сопровождалось специальным заявлением главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, допросами сотрудников мэрии и эмоциональной полемикой в сетевом пространстве.

Что касается Моора, то эксперты учли, что президент России наградил его орденом «За заслуги перед отечеством». Это событие показалось наблюдателям весьма многозначительным в свете ожидающихся кадровых пертурбаций на региональном уровне. Впрочем, негативной информации тоже было достаточно. Речь, к примеру, вырубке более 360 деревьев в районе автовокзала или заявлении бывшего главы региона Владимира Якушева о недостатке в Тюмени общеобразовательных учебных заведений.

Тюмень, служба информации

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