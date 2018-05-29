В известном ресторане Тюмени люди отравились заражёнными пирожными

Тюменские санитарные врачи озвучили итоги расследования двух резонансных массовых отравлений 2017 года. Речь идёт о заболевании спортсменов из Новокузнецка в Тюмени и посетителей кафе «Ржавый дед» также в Тюмени.

В кафе «Ржавый дед» отравились 17 человек – 16 взрослых и ребёнок. Они заболели в период со 2 по 14 ноября 2017 года. «Предполагаемым источником вспышечной заболеваемости явилась официантка», – говорится в докладе управления Роспотребнадзора Тюменской области. Врачи предполагают, что она заразила блюда, когда раскладывала их по порциям.

По решению суда деятельность юрлица ООО «Старомодный» приостанавливали на 60 суток. Компанию также оштрафовали на 490 тыс. рублей.

Хоккеисты

Отравление спортсменов хоккейной команды «Кузнецкие медведи» произошло в январе 2017 года. Из-за заболевания игроки молодёжной хоккейной лиги были экстренно госпитализированы. Сместилось расписание турнира. Спортсмены жили в известной гостинице «Меркурий» и питались в ресторане этого отеля. Ранее чиновники Тюменской области предполагали, что хоккеисты приехали уже больными или подхватили инфекцию где-то за пределами гостиницы. Однако расследование управления Роспотребнадзора показало, что ребята отравились в ресторане. Юрлицо, отвечающее за кухню, оштрафовали на 310 тыс. рублей.

Всего, по данным управления Роспотребнадзора, пострадали 15 юных спортсменов и тренеров хоккейного клуба «Кузнецкие медведи». Диагноз: норовирусный гастроэнтерит. Кормила людей компания ООО «Гостиничный комплекс».

«Возможной причиной возникновения заболевания явилось употребление в пищу на ужин пирожных, обсемененных норовирусами. Источником явился кондитер, у которого при лабораторном исследовании биоматериала обнаружена РНК норовируса», – говорится в документах санитарных врачей.

Ранее начальник медицинской службы тюменского «Рубина», кандидат медицинских наук Владимир Семенов сказал агентству PARK72.RU: «Одно могу заметить: «Кузнецкие медведи» питались самостоятельно, за пределами Дворца спорта, жила команда в одной из лучших гостиниц города, где качество пищи тоже серьезно проверяется. У меня есть кое-какие догадки на этот счет, но без тщательной проверки их озвучивать не имеет смысла. И еще интересный факт. Два года назад подобный инцидент случился с «Кузнецкими медведями» в Ханты-Мансийске, после которого они не смогли выйти на поединки в Тюмени».

ЧП стало поводом для проверки СКР Тюменской области. Её итоги озвучены не были.

Тюмень, служба информации

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