Генпрокурора Чайку просят заставить Ямал и ХМАО финансировать тюменские выборы

Власти Тюменской области финансируют проведение выборов губернатора с нарушением законодательства. Об этом заявил активист ОНФ, председатель политсовета партии «Народ против коррупции» Алексей Савоськин. Свою позицию он подробно объяснил в письме на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки. По словам общественника, тюменцы не должны оплачивать организацию голосования на территориях автономных округов.

«Постановление Конституционного суда РФ №12-П указывает, что власти субъектов при осуществлении совместных полномочий (например, совместные выборы тюменского губернатора) должны заключать соответствующие Договоры. Очевидно, что стороны не договорились, – считает Савоськин. – В этом случае спор должен быть разрешен методом принятия федерального закона, но его нет. Несмотря на это, обязанность финансирования выборов на территории округов включена в Избирательный кодекс Тюменской области. Таким образом, в деятельности властей имеются признаки социального экстремизма – чиновники решают свои задачи за счет ущемления прав населения юга Тюменской области».

Общественник также подсчитал, что размер ущерба, который тюменским налогоплательщикам наносит отсутствие договора о финансировании выборов из бюджетов всех трех субъектов, составляет около 300 млн рублей. «Это стоимость районной школы или, к примеру, ликвидация свалок на всей территории области, – говорит Алексей Савоськин. – Прошу дать правовую оценку данной ситуации и принять меры прокурорского реагирования».

Тюмень, служба информации

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