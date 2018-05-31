Стремительный праздник. Деньги на 50-летие «Рощино» освоили за несколько часов

Стало известно, в какую сумму обошелся банкет в честь 50-летия аэропорта Рощино в Тюмени. Сведения об этом можно найти на сайте госзакупок. Мероприятие стоило около четырех млн рублей. За эти деньги гостей кормили бутербродами с муксуном и семгой, сыром «Филадельфия», крольчатиной, грибами шиитаке, моцареллой, креветками. Торжество прошло во Дворце культуры «Нефтяник», на нём присутствовал губернатор Владимир Якушев. Приглашенными стали работники «Рощино» – бывшие и действующие.

Праздник состоялся 15 мая, в этот же день был заключен договор на организацию торжества, сообщает «Новый День». Исполнителем стало Тюменское концертно-театральное объединение ТО ГАУК.

Стоит отметить, что аукцион (закупка у единственного поставщика) был проведен за несколько часов до начала банкета.

Техзадание разделено на несколько частей. В том числе на художественное оформление залов ушло 252 тыс. рублей, на творческую часть – 534 тыс. рублей, на технические моменты ушло 460 тыс. рублей, и, наконец, фуршет стоит порядка 2 млн рублей. Непонятно, каким образом подрядчик за столь короткий срок успел все приготовить и оформить.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.05.18

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