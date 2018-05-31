В Ишиме сотрудник «Сбербанка» покончил с собой. Горожане выдвинули две версии

В Ишиме завтра простятся с Денисом Эрднеевым. Молодой человек пропал 23 мая. Он вышел на обед из офиса «Сбербанка», где работал, и не вернулся. Искали Дениса всем городом – с волонтерами и полицией. Накануне его тело обнаружили в домике одного из садовых сообществ. Приехавшие на место полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Следственный комитет уже начал проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.

Жители Ишима активно обсуждают в соцсетях причины произошедшего, оставляя тысячи комментариев. По одной из версий, которые выдвигают горожане, Дениса Эрднеева могли похитить и убить, по другой – он сам покончил собой, проигравшись в карты или на тотализаторе. Со ссылкой на сотрудников «Сбербанка» пользователи сообщают о том, что погибший якобы часто брал в банке огромные кредиты, затем возвращал деньги в течение нескольких дней.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 31.05.18

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