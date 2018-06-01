Игорь Холманских презентовал нового тюменского губернатора

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских представил сегодня правительству региона временно исполняющего обязанности губернатора Александра Моора.

В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов государственной власти, органов власти Тюменской области, органов местного самоуправления, депутатский корпус. Выступая перед аудиторией, полпред сказал, что, что найти замену одному из лучших губернаторов Владимиру Якушеву было непросто, но мэр Тюмени Александр Моор достойно продолжит дело своего предшественника.

«Тюмень – один из самых благоустроенных и динамичных городов России. Большая заслуга в этом принадлежит Александру Моору. Всей своей биографией он подтвердил народную мудрость – где родился, там и пригодился. Для него тюменская земля – не просто точка на карте или очередное место работы, а жизнь и судьба», – цитирует Игоря Холманских «Тюменская линия».

Полпред перечислил задачи, стоящие перед врио губернатора Тюменской области – дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы, сохранение взаимовыгодных добрососедских отношений с Ямалом и Югрой, достойное проведение досрочных выборов главы региона на территории юга области и автономных округов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.06.18

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