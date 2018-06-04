В Тюмени осудили номинального директора фирмы-однодневки

В Тюмени осудили номинального директора компании. Мужчину приговорили к году исправительных работ. Стоит отметить, что статья, по которой был осужден лжедиректор (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице), хоть и присутствует в уголовном кодексе, но считается «мертвой», поэтому фирмы-однодневки создаются одна за другой без особых проблем.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, в августе 2016 года житель Свердловской области увидел в одной из газет объявление о том, что требуется номинальный директор в организацию, расчет сразу.

«Он позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился о встрече в Екатеринбурге. Мужчине объяснили, что ему предстоит стать формальным руководителем одной из зарегистрированных в Тюмени фирм. Он согласился, и вскоре в ЕГРЮЛ были внесены сведения о смене директора. В сентябре того же года была предпринята попытка внесения в указанный реестр сведений о том, что первоуралец является единственным учредителем тюменской фирмы, но в итоге налоговая инспекция в этом отказала»,– сообщает прокуратура. Оказалось, что мужчина, имея девять классов образования, значился должностным лицом (участником и руководителем) еще в 14 фирмах, зарегистрированных в Москве, Екатеринбурге и Челябинске.

Суд назначил лжедиректору один год исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.06.18

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