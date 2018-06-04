Тюмень показала рекордные результаты по электронному голосованию на праймериз «Единой России»

Тюменские единороссы озвучили предварительные итоги праймериз. Явка в предварительном голосовании составила 11,52% от общего количества избирателей, примерно 60 тысяч человек с учетом электронного голосования.

Несмотря на непростую систему регистрации и идентификации (для этого нужно было прийти в отделение ЕР), в интернете свои голоса отдали около 6 тысяч тюменцев. Для сравнения – в Екатеринбурге этот показатель составляет всего 651 человек. «С первого дня электронное голосование пошло очень активно, даже пришлось продлять сроки. Возможно, дело в том, что у нас была организована горячая линия, людям подробно объясняли – как и что делать, чтобы проголосовать», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения «Единой России». Там уточнили, что официальные итоги праймериз будут озвучены 5 или даже 6 июня.

По данным секретаря тюменской ячейки «ЕР» Андрея Артюхова, никаких нарушений не зафиксировано, жалоб не поступало, никто из участников в оргкомитет не обращался.

Лидеры предварительного голосования продолжат участие в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу от «Единой России» по своим избирательным округам. Из единого списка 20 человек из 69 по решению местного и регионального политсоветов будут включены в список тех, кто поборется за депутатский мандат.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.06.18

В Тюмени осудили номинального директора фирмы-однодневки. / Переназначат: судьба полпреда Холманских решена. / Игорь Холманских презентовал нового тюменского губернатора. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»