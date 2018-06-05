В тюменском наркодиспансере фальсифицировали результаты исследований

В Тюмени будут судить сотрудницу областного наркодиспансера. Женщина за взятки фальсифицировала результаты химико-токсикологических исследований, внося в них допустимую норму этилового спирта в образце крови. Эти результаты вносились в акты медицинского освидетельствования на состояние опьянения, таким образом, водители избегали привлечения к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

По данным следствия, за свои услуги заведующая химико-токсикологической лабораторией ГБУЗТО «Областной наркологический диспансер» брала 25 тыс. рублей. Расследование завершено, уголовное дело по ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) направлено прокурору.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.06.18

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