В Тюменской области наладили производство собственного мороженого

В тюменском индустриальном парке «Боровский» открылся завод по производству мороженого. Предприятие работает только на местном молочном сырье и выпускает экологически чистую натуральную продукцию под брендом «Тюменский пломбир», рассказал директор завода Андрей Пензин. По его словам, продукция уже поставляется в магазины категории «у дома», а вскоре ее можно будет приобрести и в сетевых супермаркетах. Через полтора-два года после выхода на проектную мощность, предприятие будет выпускать около 2,5 тыс. тонн мороженого в год.

Первыми дегустаторами продукции стали школьники из села Мальково Тюменского района. Вместе с ними мороженое поел и врио губернатора Тюменской области Александр Моор. «Я очень люблю мороженое. Точно такое же в конце 80-х годов выпускал Тюменский молочный завод, и сегодня я как будто вернулся лет на тридцать назад, потому что ощутил настоящий вкус детства», – сказал он.

Врио губернатора напомнил, что индустриальный парк «Боровский» был открыт менее двух лет назад, сюда пришли 10 инвесторов, строится семь предприятий, совокупный объем инвестиций превысил 2,5 млрд рублей. Всего в регионе действуют три индустриальных парка, которые расположены на площадке ДСК-500 в Тюмени и поселках Боровский и Богандинский Тюменского района. Параллельно идет проектирование парка «Ишимский».

Общий объем инвестиций в создание производства мороженого составил 127 млн рублей. Инвестору была оказана господдержка в разммере 5 млн рублей. Резидент получил существенные налоговые льготы и дешевые земельные участки с подведенными инженерными сетями и коммуникациями.

Тюмень, служба информации

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