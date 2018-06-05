Тюменские единороссы назвали имена будущих депутатов гордумы

В Тюмени объявлены итоги предварительного голосования «Единой России». Имена победителей в одномандатных округах, а также тех, кто вошел в топ-20 по единому округу озвучил секретарь регионального отделения «ЕР» Андрей Артюхов.

В округе №1 лидирует действующий депутат Юрий Коновалов.

В округе №2 – заместитель генерального директора ОАО «Тюменская домостроительная компания» Дмитрий Антипов.

В округе №3 – депутат гордумы Екатерина Вешкурцева.

В округе №4 – депутат думы Дмитрий Осипов.

В округе №5 – депутат думы, генеральный директор завода «Тюменьремдормаш» Алексей Рагозин.

В округе №6 – проректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

В округе №7 – действующий тюменский депутат Наталья Проскурякова

В округе№8 – депутат Николай Моисеев.

В округе№9 – ректор государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко.

В округе №10 -действующий депутат Роман Чуйко.

В округе№11 – депутат Андрей Лазарев.

В округе №12 – депутат Юрий Баранчук.

В округе №13 – директор детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва «Прибой» Александр Яковлев.

В округе №14 – участник проекта «ПолитСтартап», молодогвардеец Владимир Сбитнев.

В округе №15 – директор центра «Семья» Елена Перминова.

В округе№16 – гендиректор юридической компании «Военно-врачебная коллегия Тюмень» Антон Пискулин.

В округе №17 – ведущий телепрограммы «ТСН-Итоги» Роман Явныч.

В округе №18 – депутат гордумы Андрей Потапов.

В округе №19 – депутат Альбина Селезнева.

В округе №20 – сотрудник АО «Антипинский НПЗ» Александр Гунбин.

В округе №21 – владелец управляющей компании «Универсал» Александр Григорьев.

В округе №22 – участник проекта «ПолитСтартап», главный инженер ООО УК «СибЭнергоСервис» Евгений Перевалов.

В округе № – главный врач АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник» Иван Попов.

В округе №24 – депутат думы Александр Захаров.

В округе №25 – главный врач городской поликлиники № 12 Наталия Путина.

В округе №26 – действующий депутат Надежда Ачкасова.

По единому округу на предварительное голосование шли 69 человек. После рейтингового голосования в единый список для участия в избирательной кампании в гордуму включены первые двадцать человек.

Так, партийный список возглавил генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников. Первая десятка: олимпийская чемпионка Луиза Носкова, действующий городской депутат, пенсионер МВД Валерий Роженцев, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, действующий депутат Оксана Величко, экс-заместитель главы администрации города Андрей Голоус. Седьмое место занял депутат думы Тюмени Валерий Бровкин, следом за ним идут заведующая детским садом № 146 в Тюмени Елена Торопыгина, Алексей Кучеров, член Общественной палаты Тюменской области Людмила Могутова.

Также в первую двадцатку вошли: Андрей Филимонов, Мариета Матевосян, Георгий Кекелия, Алексей Лисовиченко, Дмитрий Петрулёв, Иван Беспоместных, Александр Пересторонин, Полина Сумина, Максим Хамзин, Антон Сауков.

Тюмень, служба информации

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