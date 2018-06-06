В Тюменской области появится новый городской округ

В Тюменской области будет сформирован новый городской округ. Речь идет о преобразовании Голышмановского муниципального района. Правительство региона одобрило инициативу муниципалитета и направило заключение в Тюменскую областную думу.

«В соответствии с планируемыми изменениями сельские поселения Голышмановского района объединяются в городской округ. Нововведение позволит, в частности, оптимизировать работу местной администрации, повысить эффективность решения вопросов местного значения и реализации новых проектов», – сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Напомним, на территории Голышмановского района расположены 15 сельских поселений и 63 сельских населенных пункта с районным центром р.п.Голышманово.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.06.18

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