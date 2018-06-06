Озвучен список мест, где тюменцы чаще всего подвергаются нападению клещей

Количество тюменцев, обратившихся в медучреждения в связи с укусом клеща, снизилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с начала эпидсезона зарегистрировано 5684 пострадавших, из них 1271 – дети. Эта цифра не превышает среднемноголетних значений. При этом ни один человек не заболел энцефалитом. Зато зафиксировано шесть случаев клещевого боррелиоза.

С конца марта случаи нападения членистоногих наблюдались во всех административных территориях области. Чаще всего клещи кусаются в Тюмени, Ишиме, Заводоуковском, Ялуторовском районах.

Снятых клещей рекомендуется сдать в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. В этом году специалисты исследовали 738 клещей, принесенных гражданами. Три из них (0,4 %) были заражены вирусом клещевого энцефалита.

Тюмень, служба информации

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