В Тюмени ищут педофила, напавшего на пятилетнюю девочку

В Тюменской области разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней. Днем 5 июня вблизи одного из домов по улице Мостовой села Червишево Тюменского района педофил напал на девочку 2013 года рождения. После совершения преступления мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

На сайте ведомства опубликована фотография предполагаемого преступника, но не указаны его имя и фамилия. Только приметы: славянская внешность, худощавый, седой. Как рассказали «Новому Дню» собственные источники в правоохранительных органах, были случайные свидетели преступления, которые указали на конкретного человека, однако пока его персональные данные не разглашаются. Известно также, что подозреваемому около 70 лет.

Людей, опознавших мужчину или владеющих значимой для следствия информацией, следователи просят позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный следственного управления), 112, 02, либо обратиться в СУ СКР по Тюменской области по адресу: Тюмень ул.Шиллера, 44.

Тюмень, служба информации

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