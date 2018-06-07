Тюменские депутаты назначили дату выборов губернатора

Выборы губернатора Тюменской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Такое решение приняла в четверг, 7 июня, областная дума. На внеочередном заседании присутствовали сорок депутатов, все они проголосовали единогласно.

Напомним, выборы главы региона проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Владимира Якушева. 18 мая он был назначен министром строительства и ЖКХ России. Временно обязанности губернатора исполняет Александр Моор.

Тюмень, служба информации

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