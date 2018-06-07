Дефицит тюменского бюджета хотят увеличить до 40 млрд рублей

Дефицит бюджета Тюменской области в 2018 году может составить 39,5 млрд рублей. С таким предложением к думе выйдут депутаты бюджетного комитета. В ходе сегодняшнего заседания они утвердили изменения в финансовый документ. Корректировка потребовалась в связи с ожидаемым ростом налоговых и неналоговых поступлений.

В целом доходы областного бюджета на 2018 год предлагается увеличить на 18 млрд 169 млн 497 тыс. рублей (или на 16%). С учетом поправок общий объем доходов должен составить 134 млрд 260 млн 559 тыс. рублей. Расходы бюджета вырастут на 30 млрд 781 млн 323 тыс. рублей (22%). Общий объем – 173 млрд 852 млн 101 тыс. рублей.

В основном дополнительные деньги пойдут на социальную сферу, ее финансирование хотят увеличить на 18 процентов. Вопрос о корректировках областного бюджета годы предполагается рассмотреть на ближайшем заседании тюменской областной думы 21 июня.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 07.06.18

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