На Тюмень надвигается непогода. Спасатели готовятся к ЧС

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В четверг, 7 июня, и ночью 8 июня в области ожидается сильный ветер, порывами до 22-27 м/с.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, – предупреждают в МЧС. Спасатели советуют следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Тюмень, служба информации

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