Тюменцы покрасят себя в цвета триколора

Жителям Тюмени предлагают поучаствовать в подготовке поздравительного ролика ко Дню России. В13 часов 9 июня, все желающие соберутся на набережной у Моста влюбленных, чтобы подбросить вверх краски холи в цвет триколора. Одновременно команда профессиональных операторов снимет видеоролик. «У жителей области есть возможность войти в историю города и страны, заявив о своих патриотических чувствах», – говорят организаторы мероприятия. Жители, между тем, упрекают их за необдуманно выбранные дату и время флешмоба (самая середина рабочего дня).

Тюмень, служба информации

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