До Моора дошла награда от Путина

Уральский полпред Игорь Холманских вручил врио губернатора Тюменской области Александру Мору медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении был подписан президентом Путиным еще в начале мая, когда Моор возглавлял администрацию Тюмени.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане, которые работали на благо государства и имеют перед родиной определенные заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении и т.д.

Кроме Александра Моора на приеме у полпреда сегодня побывал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он получил из рук Игоря Холманских благодарность президента РФ. С обоими тюменцами полпред провел рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития области и задачам по углублению экономической интеграции Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Тюмень, служба информации РИА «Новый День»

Тюмень. Другие новости 08.06.18

Тюменцы покрасят себя в цвета триколора. / Прокурора Тюменской области попросили проверить мусорного регоператора. / Мужчина, напавший на пятилетнего ребенка в Тюмени, задержан. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»