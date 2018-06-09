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Суббота, 9 июня 2018, 14:05 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени три ребенка сбежали из детского сада через дыру в заборе

Фото – Pixabay

Три ребенка сбежали из дошкольного учреждения «Журавушка» в поселке Боровский через дыру в заборе. Инцидент произошел 8 июня во время прогулки. В тот же день мальчиков обнаружили примерно в 1,5 км от места исчезновения.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку. «Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц по содержанию территории детского сада в надлежащем состоянии и обеспечении безопасности детей», – сообщили в ведомстве.

Тюмень, служба информации

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