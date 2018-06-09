В Тюмени три ребенка сбежали из детского сада через дыру в заборе

Три ребенка сбежали из дошкольного учреждения «Журавушка» в поселке Боровский через дыру в заборе. Инцидент произошел 8 июня во время прогулки. В тот же день мальчиков обнаружили примерно в 1,5 км от места исчезновения.
Следственный комитет уже начал доследственную проверку. «Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц по содержанию территории детского сада в надлежащем состоянии и обеспечении безопасности детей», – сообщили в ведомстве.
Тюмень, служба информации
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