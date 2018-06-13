Моор перехвалил Якушева в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Самым революционным решением в жизни врио губернатора Тюменской области Александра Моора стало согласие на предложение Владимира Якушева прийти на работу в администрацию области. Об этом Моор сообщил в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«Он [экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев] был президентом банка, я работал в банке. И мне снится сон. Сон будто мы с ним вдвоем, стол, на нем лежит такая военная карта, стрелочка нарисована, маленькие танки, самолеты и обсуждаем какую-то такую, глобальную операцию. Через несколько дней после этого он делает мне предложение. Его назначают вице-губернатором Тюменской области в 2001 году, и он делает мне предложение перейти на работу в Администрацию Тюменской области, – рассказал Александр Моор. – Я не долго думал, потому что сон был, я думаю, вещим. Но это решение, которое кардинально изменило траекторию моей жизни».

На вопрос Венедиктова о том, зачем было менять спокойную должность вице-президента банка на чиновничью жизнь, врио губернатора ответил, что шел не в чиновники, а шел работать с Владимиром Якушевым.

«Человек, с которым можно работать, строгий, справедливый… У него большое государственное будущее, я всегда был в этом уверен»,– уточнил Моор.

Говоря о самых проблемных для Тюмени вопросах, врио губернатора заявил, что, на его взгляд, провальных, тяжелых направлений нет. «Потому что… Ну, вот, может быть, хвалю, но точно не перехваливаю Владимира Владимировича Якушева, потому что он четко умел и понимал, и он их… Вот, знаете, чутьем чувствовал эти трудные места, – вспомнил Моор. – Понятно, есть направления, которые там заданы руководящими документами. Но он как человек, он тонко понимал все эти вещи. И он…Иногда знаете, даже… Многие отмечают: вот, он дает какое-нибудь поручение и ты иногда не понимаешь, а зачем оно? Но потом все приходили… Сначала нужно сделать, а понимание придет».

Александр Моор уверен, что человеку, который будет избран губернатором Тюменской области, достанется очень комфортное наследство. «Искренне скажу, что нет такого, что надо было бы из какого-то болота, прям надрываясь, вытаскивать, как вы говорите, с низкой вероятностью успеха», – сказал Моор Венедиктову.

Врио губернатора заметил, что хотел бы принимать решения, основываясь, в том числе, на мнении общественности. В качестве положительного примера он привел историю про снос кинотеатра «Юбилейный».

«В центре города Тюмени стоял старый кинотеатр. Он много лет не работал, был в аварийном состоянии, но это был один из первых кинотеатров и любимых – мы все в молодости в него ходили, на задних рядах смотрели кино. И рядом был построен новый театр, и старое здание, ну, уже не гармонировало, его нужно было со здравым смыслом снести. Как только мы публично озвучили идею сноса этого здания, что началось! «Да как! Надо его восстанавливать! Это же здание с тех времен, у нас с ним связана история», – рассказал Моор. – И тогда мудрый, ну, не перехваливая его, Владимир Владимирович говорит «Давай проведем опрос»».

Алексей Венедиктов прервал собеседника предположением, что на голосование, скорее всего, отправили всех чиновников и членов их семей.

«Вот, верите нет, это было абсолютно честно и открыто, – ответил Моор. – В наших интересах (и в моих интересах) было получить реальное мнение жителей. Потому что, ну, сказали бы «Сохранить и реставрировать», значит, делали бы так. 95% проголосовали за снос. Мы это сделали публично, снесли здание. После этого никто никогда не вспоминал, что было что-то несправедливо. И я хочу этим просто примером сказать, что, на самом деле, мы не всегда и не до конца оцениваем возможности привлечения жителей для решения».

Тюмень, служба информации

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