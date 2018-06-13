В Тюмени расследуют гибель ребенка, утонувшего в центре города

В Тюмени 10-летний мальчик упал с набережной Туры в реку и утонул. Трагедия произошла поздно вечером 12 июня. Водолазы работали на месте почти до часу ночи. Как сообщает следственный комитет, тело ребенка было обнаружено в районе одного из нижних ярусов набережной Тюмени. По данному факту проводится процессуальная проверка.

«В настоящий момент выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорят в СУ СКР по Тюменской области. По словам очевидцев, мальчик потерял равновесие, оступился и упал в воду.

Тюмень, служба информации

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