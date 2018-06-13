Временный глава Тюменской области назначил в правительство жену известного политика

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор назначил двух новых членов правительства региона. Посты получили Елена Еремеева и Артём Дяченко, сообщают в пресс-службе правительства. Г-н Моор представил новых чиновников на заседании президиума регионального правительства в среду, 13 июня. Назначения связаны с переходом бывшего замгубернатора, по совместительству главы аппарата губернатора, Татьяны Костаревой на новое место работы вслед за Владимиром Якушевым.

Артём Дяченко стал руководителем аппарата губернатора. Ранее г-н Дяченко работал в должности начальника управления экспертно-аналитической работы. В должности его зама в аппарате будет трудиться Алексей Стеценко, ранее возглавлявший управление организационно-контрольной работы.

Елена Еремеева назначена заместителем губернатора. «Под её руководством остается и главное правовое управление, которое она возглавляла ранее. Дополнительно на неё возлагается координация и контроль за деятельностью управления ЗАГС, управления по делам архивов, управления госзакупок, комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области», – сообщили в правительстве. Там добавили, что она также будет отвечать за работу МФЦ. Отметим, Елена Еремеева является супругой председателя гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева.

Елена Еремеева и Артем Дяченко включены в состав правительства и президиума правительства Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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