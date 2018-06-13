Тюменские депутаты боятся переутомиться, рассматривая бюджет

Тюменская гордума вдвое сократила время рассмотрения бюджета города, отказавшись от его рассмотрения в двух чтениях. Депутаты признали, что два чтения – бессмысленная трата времени, и повлиять на проект главного городского финансового документа они не могут.

Новое положение о бюджетном процессе в Тюмени рассматривалось в среду, 13 июня, на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам городской думы. «В новой редакции положения о бюджетном процессе предусматривается возможность рассмотрения проекта бюджета в целом на одном заседании тюменской городской думы, без деления на первое и второе чтения, – сообщил директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук. – Это позволит более эффективно выстроить работу по рассмотрению проекта бюджета». По мнению чиновника, отказ от деления на два чтения позволит депутатам и общественности сформировать целостное мнение о проекте бюджета.

Андрей Пилипчук выразил заботу о депутатском корпусе, отметив, что существующая система требует созыва дополнительного заседания гордумы. «Мы увеличиваем нагрузку на аппарат думы и депутатов», – пожалел народных избранников чиновник.

Предложение вызвало вопросы только у представителей КПРФ и ЛДПР. Коммунист Александр Чепик поинтересовался, сохранится ли нынешнее «нулевое» чтение, которое проходит до обсуждения в думе, на котором депутаты и чиновники мэрии обсуждают между собой параметры будущего документа. Пилипчук заверил Чепика, что сохранится. Либерал-демократ Алексей Чирков заявил, что нововведение «отодвигает» депутатов от более тонкого обсуждения проекта бюджета. Впрочем, руководитель правового управления думы Иван Дзуман заверил депутатов, что возможность двух чтений остается, каждый депутат может предложить это на рассмотрение думы. «В ходе одного чтения можно рассмотреть и расходы, и доходы, ничего, по сути, не меняется», – успокаивал оппозицию Андрей Пилипчук.

Депутаты от «Единой России» поддержали новое положение о бюджетном процессе. Предельно ясно выразил позицию партии старожил гордумы Николай Романов: «Формирование бюджета уже идет в мае месяце, – сказал Николай Романов. – И все, кто хотел принять участие в его формировании – депутаты, жители – они все это уже сделали. А в ноябре обсуждать пять раз или десять раз – это сути не меняет. Вы опоздали уже со своими предложениями и защитой интересов трудящихся в городском бюджете. Поправок практически никаких уже не будет».

«Мне очень жаль слушать от своих коллег, что, к сожалению, депутаты сегодня не принимают никаких решений и от нас ничего не зависит. Хорошо услышать в преддверии выборов, что мы ни на что не можем повлиять», – резюмировал Мурат Тулебаев.

В результате, комиссия по бюджету девятью голосами «за» при трех воздержавшихся рекомендовала принять проект Положения на ближайшем заседании думы. Работать по новым правилам будет уже следующий, седьмой созыв гордумы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.06.18

Временный глава Тюменской области назначил в правительство жену известного политика. / В Тюмени расследуют гибель ребенка, утонувшего в центре города. / Моор перехвалил Якушева в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»